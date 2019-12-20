للتوعية من مخاطر الجريمة الإلكترونية.. الداخلية تُنظم ندوات للمواطنين

كتب- علاء عمران:

نظم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالتوعية بمخاطر شبكة الانترنت والاستخدام الآمن لها بمختلف الهيئات والجهات العامة والخاصة وأماكن التجمعات "النوادي الجامعات، المدارس".

وجاء أبرزها على النحو التالي ندوة تعريفية بالجرائم الإلكترونية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في مجال العنف ضد المرأة وكيفية الحماية منها، وذلك ضمن فاعليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، المشاركة في مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان (الشائعات، كيف تُصنع، وسبل المواجهة) بحضور عددا ًمن الإعلاميين والأكاديميين وخبراء في إدارة التواصل الاجتماعي.

كما تم تنظيم عددٍ من المحاضرات بعدد من الجهات الشرطية لتوعية العاملين في جهاز الشرطة بكافة أشكال الجريمة الإلكترونية وسُبل مواجهتها.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي الذي تهتم به أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الجريمة لاسيما المستحدثة منها، وتوعية المواطنين بأساليب الحماية من الوقوع في مغبتها.