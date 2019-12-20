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دبلوماسية أمريكية: علاقتنا مع السودان تغيرت جذريا

02:13 م الجمعة 20 ديسمبر 2019
دبلوماسية أمريكية: علاقتنا مع السودان تغيرت جذريا

علم السودان

الخرطوم - أ ش أ

قالت القائمة بالأعمال الأمريكية في الخرطوم، الين ثوربيرن، إن الولايات المتحدة ترى أن علاقتها مع السودان تغيرت جذريا، عما كانت عليه قبل سبع شهور فقط.

وأشارت الدبلوماسية الأمريكية ، في كلمة خلال احتفال بمناسبة الذكرى الأولى للثورة السودانية ، إلى أن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، زار الولايات المتحدة، ووافق البلدان على تبادل السفراء، وبدأت العديد من الشركات الأمريكية العمل في السودان.

ونقلت السفارة الأمريكية عن ثوربيرن قولها :" إن مجموعة "أصدقاء السودان" يعملون بجدية لإيجاد طرق لدعم السودان، متعهدة بأن تواصل الولايات المتحدة التقدم في توسيع علاقاتها مع السودان".

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السودان الخرطوم أمريكا الين ثوربيرن عبد الله حمدوك

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