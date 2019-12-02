رئيس أوكرانيا ينفي وجود اتفاق مع ترامب لإجراء تحقيق بشأن بايدن

كييف - (د ب أ)

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في حوار نشر اليوم الاثنين، أنه كان هناك اتفاق يتسم بتبادل المنفعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحقيق بشأن خصم ترامب السياسي جو بايدن.

وقال زيلينسكي لصحيفة "دير شبيجل" الألمانية: "بالقطع لم أتحدث مع الرئيس الأمريكي ترامب بطريقة شيء مقابل شيء".

ويواجه ترامب اتهامات بالضغط على زيلينسكي خلال اتصال هاتفي في يوليو الماضي لدفع أوكرانيا للتحقيق بشأن نائب الرئيس الأمريكي السابق بايدن في أعمال فساد تتعلق بالدولة الواقعة في شرق أوروبا.

وفي تغريدة، رد ترامب على حوار زيلينسكي مع المجلة.

وقال ترامب: "أنباء عاجلة: لقد أعلن رئيس أوكرانيا للتو أن الرئيس ترامب لم يقترف أي خطأ فيما يتعلق بأوكرانيا وتفاعلاتنا أو اتصالاتنا الهاتفية، لو كان الديمقراطيون اليساريون المتطرفون عقلاء، وهو ليسوا كذلك، فسوف تكون قضية انتهت".

وبحسب نسخة من المكالمة الهاتفية التي نشرها البيت الأبيض في سبتمبر، طلب الرئيس الأمريكي من زيلينسكي أن "يسدي لنا خدمة" بالتحقيق بشأن بايدن وهو حاليا المرشح الأوفر حظا بين الديمقراطيين الذين يسعون لمنافسة ترامب.

أجري الاتصال الهاتفي بين ترامب وزيلينسكي في 25 يوليو، بعد فترة قصيرة من قرار ترامب وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي تقاتل المتمردين المدعومين من موسكو في شرق البلاد قرب الحدود الروسية.