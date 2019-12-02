هل تساهم التكنولوجية النووية في مواجهة التغير المناخي؟

فيينا- (د ب أ):

قال رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن التكنولوجيا النووية يمكن أن تقوم بدور في إطار الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي.

وأضاف جروسي في فيينا: " ليست الطاقة النووية جزءا من المشكلة. يمكنها، لمن يأملون في ذلك، أن تصبح جزءا من الحل".

وأعلن جروسي، وهو دبلوماسي أرجنتيني محنك، أنه سيشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مدريد، لنشر هذه الرسالة

وفاز جروسي بمنصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تضم 171 دولة، لفترة مدتها أربعة أعوام، ليخلف يوكيا أمانو، 58 عاما، الذي توفى في يوليو الماضي خلال فترة ولايته الثالثة.

وقال جروسي: " على عكس تقديرات الكثيرين، الطاقة النووية في تزايد" مشيرا إلى تشغيل 36 محطة طاقة نووية في أنحاء العالم خلال بضعة أعوام مضت.

وأشار جروسي إلى أن الكثيرين يشعرون بالقلق إزاء سلامة وأمن المنشآت النووية.

وتعهد بأن تستمر الوكالة في العمل لوضع معايير السلامة العالمية "للتأكد من أن كل ما نفعله مفيد لمجتمعاتنا".