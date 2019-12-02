تعلم في إسرائيل.. جوناثان كوهين أول سفير أمريكي لدى القاهرة منذ 2017

القاهرة- مصراوي:

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد تسعة سفراء جدد، من بينهم جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، الذي وصل إلى القاهرة نوفمبر الماضي.

"كوهين" هو أول سفير للولايات المتحدة في القاهرة، منذ عام 2017؛ إذ كان يقوم بمهام المنصب قائمًا بالأعمال، بعد انتهاء فترة خدمة السفير السابق روبرت ستيفن بيكروفت، الذي غادر القاهرة في يونيو 2017.

يجيد السفير الأمريكي التحدث بالفرنسية والسويدية والإيطالية والعبرية، ويدرس اللغة العربية. حصل كوهين على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية وشهادة في دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون عام 1985، والتحق بالجامعة العبرية في القدس المُحتلة بعد حصوله على منحة من الحكومة الإسرائيلية في 1985-1986. كما حصل على درجة الماجستير في برامج الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون عام 1986.

بدأ عمل كوهين مع الخارجية الأمريكية بعد التحاقه كضابط في الخدمة الخارجية في عام 1986، وشملت المهام التي خدم من خلالها مستشار سياسي لعملية المراقبة الشمالية من سفارة الولايات المتحدة في تركيا، وعدة مناصب مختلفة في العراق بما في ذلك المستشار السياسي لمكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في الشمال وإربيل وعضو فريق حكومة سلطة التحالف المؤقتة. كما سبق أن عمل كموظف سياسي في السفارة الأمريكية في السويد، ومسئول الاتصال بالرئاسة البلغارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ومساعد تنفيذي لرئيس البعثة الدبلوماسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في البوسنة وكمسؤول مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الخارجية الأمريكية ومسئول مكتب الناتو/البوسنة ومسئول ضمن فريق الأمانة العامة والتنسيق لزيارات وزراء الخارجية بيكر وإيجلبرج وكريستوفر.

كان المُنسق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئول اقتصادي في الضفة الغربية في القنصلية الأمريكية العامة في القدس المحتلة، ومسئول الشئون القنصلية/ اللاجئين في سفارة الولايات المتحدة في تايلاند.

شغل كوهين العديد من المناصب الدبلوماسية المرموقة؛ فكان المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة بالإنابة، منذ يناير وحتى سبتمبر العام الجاري، بعد أن كان نائب مندوب الولايات المتحدة في المنظمة الأممية.

وتولى كوهين منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واليوروآسيوية، والذي يغطي قبرص واليونان وتركيا، خدم كنائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق. شغل كوهين أيضاً منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا بعد أن خدم كوزير مستشار للشئون السياسية هناك.

كما شغل أيضاً منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في قبرص ومستشار للشئون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية في إيطاليا.