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روسيا تعتبر حادث إطلاق النار قرب جهاز الأمن الفيدرالي "عملاً إرهابياً"

08:47 م الخميس 19 ديسمبر 2019
روسيا تعتبر حادث إطلاق النار قرب جهاز الأمن الفيدرالي "عملاً إرهابياً"

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

موسكو - (أ ش أ)

أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقتل أحد عناصره في إطلاق نار وسط موسكو، معتبرا أن الهجوم "عمل إرهابي".

وقال المركز الإعلامي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي - بحسب ما نقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية/ - إن شخصا واحدا نفذ الهجوم، ولم يتمكن من دخول مقر الجهاز الأمني.

وأعلن الأمن الروسي - في وقت سابق - أن مجهولا فتح النار في وسط العاصمة الروسية موسكو، وهناك اصابات في الحادث، مؤكدا أن المسلح تم تحييده. وقال مصدر أمني "فتح مجهول النار بالقرب من المبنى 12 في شارع بولشايا لوبيانكا. يوجد اصابات، وتم تحييد المجرم والان يجري التعرف على هويته"، مضيفا أن اثنين من عناصر جهاز الأمن الفيدرالي بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في شارع بالشابا لوبيانيا وسط موسكو قرب مقر الجهاز الأمني.

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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي روسيا انفجار الإرهاب

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