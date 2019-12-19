أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، في كلمة متلفزة مساء الخميس، عن تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة حسبما ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، في نبأ لها تزامنًا مع كلمة الرئيس، بأن قوات الأمن توجهت إلى منزل دياب تحسبًا لأي تظاهرات محتملة أمام منزله.

وذكرت الوكالة الوطنية، إن الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس اليوم، حصل خلالها المرشح الدكتور حسان دياب على 69 صوتًا، السفير نواف سلام 13 صوتًا، الدكتورة حليمة قعقور صوت واحد، فيما امنتنع عن التصويت 42.

وبحسب الوكالة فإن دياب، توجه إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون والاجتماع به.