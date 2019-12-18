الإمارات واليونان تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اليوم الأربعاء، مع نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة الليبية.

وأكد عبد الله بن زايد، على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات واليونان والحرص على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية اليونان عمق العلاقات المتميزة والمتطورة مع دولة الإمارات، معربا عن تطلعه للمضي قدما بها نحو آفاق أرحب وتعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.