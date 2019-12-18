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مدفعية الجيش اليمني تدمّر تعزيزات لمليشيا الحوثي جنوبي البلاد

07:40 م الأربعاء 18 ديسمبر 2019
مدفعية الجيش اليمني تدمّر تعزيزات لمليشيا الحوثي جنوبي البلاد

الجيش اليمني _أرشيفية

عدن - (أ ش أ):

قصفت مدفعية الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، تحركات لمليشيا الحوثي، غربي مدينة الفاخر، بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن القصف المدفعي استهدف تعزيزات المليشيا، في منطقة "النبيجة"، مما أدى إلى تدمير عربتين تابعتين للمليشيا الحوثية، ومصرع كل من كان على متنهما.

كما لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم، بنيران الجيش اليمني أثناء محاولتهم التسلل في جبهتي الفاخر، وحجر، بالحافظة ذاتها وأحبطت قوات الجيش محاولتي المليشيا الحوثية، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

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الجيش اليمني مليشيا الحوثي اليمن

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