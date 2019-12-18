قبيل التصدير لمصر.. محكمة إسرائيلية تعلق العمل في حقل "لفيتان" للغاز

تل أبيب- (د ب أ):

أصدرت محكمة إسرائيلية أمرا مؤقتا يحظر على شركة "نوبل إنرجي" القيام بأي عمل في حقل "لفيتان" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وذلك قبيل الموعد المقرر لبدء تصدير الغاز لمصر للمرة الأولى.

وأصدرت المحكمة المركزية في القدس الأمر في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بعد تلقي التماسات من تجمعات قريبة من الساحل، والتي أكدت على وجود مخاوف من احتمال انطلاق غازات سامة خلال عملية الإنتاج من الحقل.

كانت متحدثة رسمية إسرائيلية أعلنت أمس الثلاثاء (17 ديسمبر) موافقة الحكومة على تصدير الغاز من احتياطاتها البحرية إلى مصر. ووقع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس الاثنين التصاريح اللازمة للتصدير. وقالت وزارة الطاقة في بيان "تم منح الموافقة بعد استكمال جميع الإجراءات الرسمية لدراسة الموضوع".

ورأى وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أن "تصدير الغاز إلى مصر من حقول لفيتيان وتمار يمثل أهم تعاون اقتصادي بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين".