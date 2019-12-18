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أردوغان: نعمل على تسريع التعاون مع ليبيا ومستعدون للمساعدة في أي لحظة

01:20 م الأربعاء 18 ديسمبر 2019
أردوغان: نعمل على تسريع التعاون مع ليبيا ومستعدون للمساعدة في أي لحظة

رجب طيب أردوغان

أنقرة- (د ب أ):

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أنقرة ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا، وأنها مستعدة لمساعدتها في أي لحظة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأربعاء عن أردوغان القول :"سنعمل على تسريع التعاون بين تركيا وليبيا، وعبرنا للجانب الليبي عن استعدادنا للمساعدة في أي لحظة إذا احتاج الأمر".

وكان أردوغان وقع مع رئيس حكومة "الوفاق الوطني" الليبية فائز السراج في نهاية نوفمبر الماضية مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وشدد أردوغان على أن المذكرتين تلتزمان تماما بالقانون الدولي. وأشار إلى أن خطوات ذات صلة كان تم اتخاذها في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إلا أنها تعثرت مع الاضطرابات في هذا البلد.

أردوغان ليبيا تركيا مناطق الصلاحية البحرية معمر القذافي

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