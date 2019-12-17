"الشيوخ الأمريكي" يمرر قانون "قيصر": يفرض عقوبات ضد بشار الأسد وحكومته

مصراوي - وكالات:

صدق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الثلاثاء، على قانون "قيصر" الخاص بحماية المدنيين في سوريا، والذي ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها كإيران وسوريا.

وكان قد فشل مشروع قانون "قيصر" في الحصول على موافقة الكونجرس الأمريكي في عدة محاولات سابقة، قادها النائب إليوت أنجل.

ومن المقرر أن تطبق العقوبات على مؤيدي الجهود العسكرية للحكومة السورية، في الحرب الأهلية في البلاد، والتي تشمل روسيا وإيران.

ويمنح القانون الذي صدق عليه مجلس الشيوخ، وزير الخارجية لدعم الأشخاص الذين يجمعون الأدلة ضد انتهاكات الحكومة السورية والداعمين لها في سوريا، ومتابعة الملاحقات القضائية لمرتكبي الجرائم.

وأوضحت لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن هذه الوثيقة تقضي بـ "فرض عقوبات على الأطراف التي تقدم دعمًا لمحاولات نظام الأسد لتحقيق انتصار عسكري في الحرب الأهلية السورية".

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن هذه الإجراءات تشمل تطبيق عقوبات على شركات أجنبية حال تبين أنها تقدم أي دعم لعمليات الجيش السوري.