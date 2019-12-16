وكالة: رئيس العراق قد يكلف مرشحًا لرئاسة الحكومة بعيدًا عن الكتلة الأكبر

قالت مصادر سياسية مطلعة، إن برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية، تسلم قائمة تضم عددًا من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة، لافتة إلى أن رئيس الجمهورية قد يكلف مرشحًا بعيدًا عن الكتلة الأكبر.

وأضافت المصادر، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن رئيس الجمهورية قد يكلف مرشح رئيس الوزراء بعيدًا عن تسمية الكتلة الأكبر عددًا، موضحًا أن الكتلة الأكبر انتهت بعد ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية كبيرة في عدة مناطق، للمطالبة بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، وحل الأزمة الاقتصادية وأزمة البطالة التي تشهدها البلاد، وتخلل الاحتجاجات الشعبية أعمال عنف اتهمت فيها عناصر تابعة لإيران في العراق، وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل ما يقرب من 450 شخصًا بحسب البيانات الرسمية، وإصابة أكثر من 20 ألف آخرين.