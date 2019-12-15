مسئول أمريكي: ترامب يستعد للإعلان عن سحب 4000 جندي من أفغانستان

واشنطن - (أ ش أ):

كشف مسئول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية النقاب اليوم الأحد عن أن الرئيس دونالد ترامب يستعد للإعلان عن سحب نحو أربعة آلاف جندي أمريكي من أفغانستان.

وأضاف المسؤول الأمريكي، في تصريحات حصرية لشبكة "سي إن إن"، الذي لم يكشف عن هويته، قوله "إن سحب هذا العدد من القوات الأمريكية من أفغانستان كان متوقعا منذ فترة طويلة، وإن موعد تنفيذه يمكن أن يعلن في الأسبوع القادم".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق اعتزامه خفض عدد القوات الأمريكية العاملة في أفغانستان الذي يقدر حاليا بنحو 13 ألف جندي وتتواجد هذه القوات هناك منذ 18 عاما.

يشار إلى أن ترامب قام مؤخرا بزيارة غير معلنة لأفغانستان لمشاركة القوات الأمريكية هناك الاحتفال بعيد الشكر.