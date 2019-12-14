خادم الحرمين الشريفين يُهنئ الرئيس الجزائري الجديد
03:04 م السبت 14 ديسمبر 2019
الرياض - أ ش أ
هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس الخميس.
وأعرب الملك سلمان - في برقية تهنئة بعثها إلى الرئيس الجزائري، اليوم السبت، وفق وكالة الأنباء السعودية - باسمه واسم شعبه، عن تمنيه له التوفيق والسداد في مهامه الرئاسية والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الجزائري.
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