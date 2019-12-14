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خادم الحرمين الشريفين يُهنئ الرئيس الجزائري الجديد

03:04 م السبت 14 ديسمبر 2019
خادم الحرمين الشريفين يُهنئ الرئيس الجزائري الجديد

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

الرياض - أ ش أ

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس الخميس.

وأعرب الملك سلمان - في برقية تهنئة بعثها إلى الرئيس الجزائري، اليوم السبت، وفق وكالة الأنباء السعودية - باسمه واسم شعبه، عن تمنيه له التوفيق والسداد في مهامه الرئاسية والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الجزائري.

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الملك سلمان عبد المجيد تبون الانتخابات الرئاسية الجزائرية الرياض

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