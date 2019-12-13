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السعودية تدين الهجوم المسلح الذي استهدف معسكرًا للجيش في النيجر

07:19 م الجمعة 13 ديسمبر 2019
السعودية تدين الهجوم المسلح الذي استهدف معسكرًا للجيش في النيجر

معسكرًا للجيش في النيجر

الرياض - (أ ش أ):

أدانت السعودية، الهجوم المسلح الذي استهدف معسكرًا للجيش في النيجر، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى.

وجددت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبًا.

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هجوم مسلح النيجر السعودية

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