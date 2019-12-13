السعودية تدين الهجوم المسلح الذي استهدف معسكرًا للجيش في النيجر
07:19 م الجمعة 13 ديسمبر 2019
الرياض - (أ ش أ):
أدانت السعودية، الهجوم المسلح الذي استهدف معسكرًا للجيش في النيجر، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى.
وجددت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبًا.
هذا المحتوى من
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
561
-
347
-
331
-
293
-
260
-
202
-
110
-
105
-
79
-
70
-
59
-
52
-
50
-
38