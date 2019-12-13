ترامب يعلن عن المرحلة الأولى لاتفاق التجارة مع الصين

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى "اتفاق مرحلة أولى كبير للغاية" بشأن التجارة ما يعني عدم دخول تعريفات جمركية حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

وذكر ترامب على تويتر إن الصين وافقت "على إجراء تغييرات هيكلية كثيرة ومشتريات ضخمة لمنتجات زراعية وطاقة ومنتجات صناعية، وأكثر من ذلك بكثير".

وأوضح أن التعريفات التي كان مقرر تطبيقها يوم الأحد "لن يتم تنفيذها لحقيقة أننا توصلنا للاتفاق".

وأضاف ترامب أن مفاوضي البلدين سوف يبدأون العمل على المرحلة الثانية من الاتفاق على الفور، وليس بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.