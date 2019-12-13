منسق الأمم المتحدة في لبنان يؤكد لعون استمرار الدعم لبلاده

بيروت- (د ب أ):

أطلع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بيروت، اليوم الجمعة، على تأكيد مجموعة الدعم الدولية، خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضي في باريس، على استمرار تقديم الدعم للبنان.

وعرض كوبيتش على الرئيس عون " النقاط التي أثيرت خلال المناقشات وما توصل إليه المجتمعون من تأكيد على استمرار تقديم الدعم للبنان لاسيما في الظروف الراهنة التي يمر بها، والملاحظات التي ابداها عدد من الدول المشاركة في الاجتماع"بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

يُذكر أن اجتماعاً عقد يوم الأربعاء الماضي لمجموعة الدعم الدولية لدعم لبنان في باريس ،ترأسه كوبيتش مع الجانب الفرنسي، بحث الأوضاع الاقتصادية المقلقة في لبنان.

يذكر أن الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق جداً، حيث وصلت قيمة العجز في الموازنة العامة في عام 2018إلى 25ر6 مليار دولار (1ر11 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي)، ويؤمل تخفيضه وفق موازنة عام 2019 إلى حوالي 5ر4 مليار دولار (7.6 من إجمالي الناتج المحلي).

ومما زاد الوضع تفاقما الاحتجاجات التي يشهد لبنان منذ 17 أكتوبر للمطالبة بتشكيل حكومة انقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

واستقال رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية.