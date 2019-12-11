العراق: سقوط صاروخين في المحيط الخارجي لمطار بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، سقوط صاروخين في المحيط الخارجي لمطار بغداد.

وقالت الخلية في بيان، نقله موقع "السومرية نيوز"، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي".

وأضافت أن "سقوط الصاروخين في منطقة غير مأهولة"، مشيرة إلى أنه لم يسبب أية خسائر تذكر.