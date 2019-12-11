للمرة الأولى في إيطاليا.. انتخاب امرأة رئيسة للمحكمة الدستورية

روما- (د ب ا):

انتخبت استاذة القانون مارتا كارتابيا (56 عاما) اليوم الأربعاء كأول إمرأة تتولى رئاسة المحكمة الدستورية في إيطاليا.

ونقلت وكالة أنباء أنسا اليوم عن كارتابيا قولها" لقد تم تحطيم سقف زجاجي...يشرفني أن أرتدي ثوب القضاء".

وقالت المحكمة في بيان:إن زملاءها انتخبوها. وشارك 15 قضايا فى التصويت، حيث أيدها 14 قاضيا، وتعد كارتابيا الصوت الخامس عشر، حيث امتنعت عن التصويت.

وتعتنق كارتابيا المذهب الكاثوليكى وتعد خبيرة بقوانين الاتحاد الأوروبى، وسوف تحتفظ بمنصبها لمدة تسع سنوات.

ولم تتول إمرأة منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء.