الصومال: انتهاء حصار فندق في مقديشو ومقتل 11 شخصا

مقديشو- (د ب أ):

ذكر متحدث باسم الحكومة الصومالية، اليوم الأربعاء، أن هجوما استهدف أحد فنادق العاصمة مقديشو أسفر عن مقتل 11 شخصا، بينهم خمسة مسلحين.

وأعلنت جماعة "الشباب" المتشددة، والتي لها صلات بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم، الذي بدأ مساء أمس الثلاثاء واستمر حوالي ست ساعات.

وأضاف المتحدث الحكومي، إسماعيل مختار عمر، بعد انتهاء حصار الفندق، أن ثمانية أشخاص، على الاقل، أصيبوا في الهجوم في حين تحدثت الشرطة عن 12 مصابا. وجرى إنقاذ مئة شخص.

ويشمل القتلى اثنين من رجال الامن وحارسين بالفندق ومدنيين.

وقالت مصادر من الشرطة إن الفندق من الأماكن المفضلة لرجال السياسة، وكان يستضيف وقت وقوع الهجوم تجمعا لساسة وزعماء آخرين من المجتمع المحلي.

وكان المسلحون دخلوا الفندق، الذي يقع بالقرب من القصر الرئاسي في مقديشو، من خلال مدخل للأمن، وتردد أنهم كانوا يرتدون الزي الرسمي للقوات الأمنية.

وكانت هذه المرة الثالثة التي يتعرض فيها الفندق لهجوم خلال السنوات الأخيرة.

وتخوض جماعة "الشباب" قتالا منذ سنوات سعيا لفرض سيادتها على تلك البلاد التي تقع في منطقة القرن الإفريقي.

وتسيطر الجماعة الأصولية السنية على مناطق واسعة من جنوب ووسط الصومال، وكثيرا ما تستهدف قوات الأمن والمدنيين.