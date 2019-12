إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

أصيب رجل شرطة ومدني على الأقل، اليوم الثلاثاء، في إطلاق نار بمدينة جيرسي بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

وأشارت تقارير محلية إلى أن اثنين من المشتبه بهم أطلقا النار على رجال الشرطة، وذكرت شبكة "إيه بي سي" أن وحدات الطوارئ كانت حاضرة في موقع الهجوم بجادة ويلكينسون بالمدينة.

ويشهد المكان وجود شرطي كبير، فيما أغلقت المدارس المحيطة بالموقع أبوابها فيما تحقق الشرطة في الحادث.

ويأتي ذلك بعد هجوم إطلاق نار داخل قاعدة جوية أمريكية في ولاية فلوريدا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

MASSIVE police response as gunmen firing at officers & civilians in Jersey City



