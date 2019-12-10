بومبيو: أبلغنا لافروف برفض التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

القاهرة – مصراوي:

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تسعى إلى إقامة علاقات أفضل مع روسيا، لافتًا إلى ضرورة إبقاء قنوات الاتصال بين موسكو وواشنطن مفتوحة، ومنوهًا برفض أي نوع من التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، مع نظيره الروسي، سيرخي لافروف، أنه لا يجب أن تتحول سوريا إلى ملاذ آمن للإرهابيين.

وقال، "نتفق مع روسيا على الحل السياسي في سوريا، ولا يجب أن تتحول إلى ملاذ آمن للإرهابيين".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكية، أنه جرى مناقشة الملف الأوكراني مع نظيره لافروف، مشددًا على ضرورة تطبيق اتفاق مينسك لحل الأزمة الأوكرانية.

ويلتقي بومبيو، نظيره لافروف، في أول زيارة للأخير إلى العاصمة الأمريكية منذ لقائه المثير للجدل مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض عام 2017.

وتتصدر جدول أعمال اللقاء الأوضاع في سوريا وأوكرانيا، خاصة وأن اجتماع واشنطن سيأتي في أعقاب المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في باريس بشأن النزاع في شرق أوكرانيا.