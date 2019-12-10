الأمطار تُغرق شوارع المنطقة الشرقية بالسعودية (فيديو)

القاهرة- وكالات:

شهدت المنطقة الشرقية بالسعودية سقوط أمطار غزيرة تسببت في فيضانات أغرقت بعض الشوارع الرئيسية، فيما استنفرت الجهات الميدانية المعنية لتصريف مياه الأمطار وفكّ الاختناقات المرورية، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" المحلية.

ورصدت صحيفة "سبق" السعودية إغلاق الكثير من الشوارع بسبب غزارة الأمطار، وهو الأمر الذي أدى إلى صعوبة في التنقل اضطر كثير من المواطنين على إثره لإيجاد حلول بديلة حتى وإن كانت مخالفة.

وأفادت الصحيفة بإغلاق طريق عثمان بن عفان بمدينة الدمام بسبب عدم تصريف مياه الأمطار، مما أضطر الكثير من قائدي المركبات إلى الدخول إلى مستشفى الولادة والأطفال هربًا من سوء تصريف المياه والبحث عن طرق بديلة.

ووصف بعض الأهالي وضع بعض الطرق والشوارع والأنفاق في موسم الأمطار بأن الوضع أصبح مألوفاً وطبيعياً لديهم، مطالبين بتدخل جدي وفوري لمثل هذه الأزمات التي يمر فيها سكان بعض الأحياء، وفق الصحيفة.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية جاهزية محطات تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام لتصريف تجمعات المياه وانتشار الفرق الميدانية في الحاضرة لسحب تجمعات مياه الأمطار منذ الساعات الأولى للحالة المطرية، وأكدت تشغيل مضخات تصريف مياه الأمطار لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والطرق.

وأشارت الأمانة إلى انسيابية الحركة المرورية في أنفاق حاضرة الدمام وعمل مضخات الأنفاق بشكل كامل، وذلك لتفادي أي تجمّع لمياه الأمطار داخل الأنفاق، فيما فعّلت غرفة العمليات للتعامل مع الأمطار.