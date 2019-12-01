الأمين العام: القمة الخليجية ستعقد في الرياض برئاسة الملك سلمان

القاهرة – مصراوي:

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن القمة الخليجية ستعقد في الرياض برئاسة العاهل السعودي الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري.

وأوضح في بيان الأحد، أن المجلس الوزاري سيعقد اجتماعه التحضيري للقمة الخليجية بمدينة الرياض الإثنين 9 ديسمبر.

وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أعلن أن القمة الخليجية ستُعقد في الرياض 10 ديسمبر الجاري.

وقالت وكالة "الأناضول" في تغريدة نشرتها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" ونسبتها لتصريحات صحفية أن رئيس وزراء الكويت أكد أن القمة الخليجية ستنعقد بالرياض 10 ديسمبر وستكون "محطة مهمة جدا للمصالحة الخليجية".