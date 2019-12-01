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حمدوك يبحث في واشنطن رفع الخرطوم من قائمة الإرهاب

01:08 م الأحد 01 ديسمبر 2019
حمدوك يبحث في واشنطن رفع الخرطوم من قائمة الإرهاب

الدكتور أحمد عبدالله حمدوك

القاهرة- (د ب أ):

قال الناطق باسم الخارجية السودانية منصور بولاد، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك سيبحث في واشنطن رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب.

وأضاف بولاد في تصريح لقناة "العربية" أن حمدوك سيلتقي في واشنطن عددا من المسؤولين الأمريكيين، ويتطلع خلال زيارته إلى تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة.

وكان حمدوك قال الشهر الماضي إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية.

وأضاف :"قطعنا شوطا كبيرا في معالجة هذا الموضوع وسنصل إلى نتائج إيجابية ومرضية".

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، قال إن الولايات المتحدة لم تعد في خصومة مع حكومة السودان، وباتت تعتبرها الآن شريكا، إلا أنه ذكر أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية إجرائية.

وتم إدراج السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب عام 1993 في فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير.

وغادر حمدوك على رأس وفد أمس الخرطوم متوجها إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تستغرق ستة أيام.

عبدالله حمدوك الخارجية السودانية قائمة الإرهاب الخرطوم

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