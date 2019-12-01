إضراب طلاب جامعات تكريت تضامنا مع متظاهري بغداد وجنوبي العراق

تكريت- (د ب أ):

بدأ اليوم الأحد الآلاف من طلاب جامعات تكريت إضرابا عن الدوام تضامنا مع متظاهري بغداد وبقية مدن وسط وجنوب العراق.

وتجمع اليوم أكثر من 20 ألف طالب في ساحة الاحتفالات قبالة رئاسة جامعة تكريت ووقفوا لقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح الشباب العراقيين الذين سقطوا منذ بدء التظاهرات قبل نحو شهرين.

ورفع الطلاب أعلاما عراقية ولافتات صغيرة تطالب بإنهاء حالة الفوضى السياسية التي تضرب البلاد وتغيير قواعد اللعبة السياسية بما يضمن نقل العراق من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار والبناء.

وقال الطالب خليل حمدان (مرحلة ثالثة كلية الادارة والاقتصاد) :"نحن عراقيون وجزء من حالة العراق نحزن لحزن اخوتنا ونفرح لفرحهم".

وأضاف أن" على الحكومة المقبلة العمل بسرعة وبدقة لتنفيذ كل ما يأمر به الشعب وإلا فإننا جاهزون للتظاهر والاعتصام للوقوف بوجهها".

ودعت إدارة الجامعة الطلاب إلى حفظ الهدوء النظام وعدم التجاوز على مباني جامعتهم .

يشار إلى أن معظم المدن السنية نأت بنفسها عن المشاركة في المظاهرات التي يشهدها العراق خوفا من اتهامها بالوقوف إلى جانب تنظيم داعش أو بانتسابهم لحزب البعث المحظور.