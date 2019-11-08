انجلترا: وفاة امرأة وإجلاء العشرات بسبب الفيضانات

لندن (د ب أ)

توفيت امرأة بعد أن جرفتها المياه في أحد الأنهار وتم إجلاء عشرات العائلات بسبب هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات في شمال إنجلترا اليوم الجمعة.

وقالت شرطة ديربيشاير إن جثة المرأة انتشلت بعد سقوطها في نهر ديروينت الذي غمرته المياه بالقرب من بلدة ماتلوك في وقت مبكر اليوم الجمعة.

وفي ساوث يوركشاير المجاورة ، قال رجال الإطفاء إنهم أنقذوا 120 شخصًا حوصروا في المنازل والسيارات بسبب الفيضانات.

وأمضى مئات الأشخاص الليل في مركز تجاري كبير في مدينة شيفيلد، حيث هطلت أمطار غزيرة على العديد من المناطق يومي الخميس والجمعة.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون اليوم الجمعة: "من المروع رؤية الفيضانات الرهيبة في شمال إنجلترا... شكراً لفريق الطوارئ والمتطوعين الذين يساعدون العائلات خلال هذا الوقت العصيب".

وقالت وكالة البيئة الحكومية اليوم الجمعة إنها أصدرت ستة تحذيرات من الفيضانات الشديدة في المناطق الشمالية و 65 تحذيرا آخر في جميع أنحاء البلاد.