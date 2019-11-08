الرئيس اللبناني: الحكومة القادمة ستعمل على تطبيق مضمون الورقة الاقتصادية

بيروت- (د ب أ):

وأكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الحكومة القادمة " سوف تعمل على تطبيق مضمون الورقة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة المستقيلة".

وأعرب عون عن استغراب بلاده من البيان الأوروبي الصادر في 9 أكتوبر الماضي حول دمج النازحين في المجتمعات المضيفة.

جاءت تصريحات الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفير رالف طراف، بجسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

واعتبر الرئيس عون أن هذا موقف الاتحاد الاوروبي يتناقض مع الدعوة اللبنانية المتكررة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، لا سيما بعدما استقر الوضع في أكثر من 90 في المئة من الأراضي السورية، وانحسرت المواجهات المسلحة في منطقة محدودة جداً".

وأكّد الرئيس عون" للدبلوماسي الأوروبي أن عملية عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، مستمرة وعلى دفعات، وقد بلغ عدد العائدين 390 ألف نازح لم ترد أي شكوى منهم عن ضغوط تعرضوا لها بعد عودتهم ".

ولفت الرئيس عون إلى أن " مجلس النواب سوف يباشر درس مشاريع قوانين اصلاحية احيلت اليه، وتتناول خصوصاً مسألة مكافحة الفساد ورفع الحصانة ومحاسبة المسؤولين عن الهدر المالي والتهرب الضريبي الذي حصل منذ أكثر من 20 سنة".

من جهته نقل السفير طراف إلى الرئيس عون " اهتمام دول الاتحاد الأوروبي بالتطورات الأخيرة وحصرها على أن يتمكن لبنان من الخروج من الأزمة التي يمر بها راهناً".

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حالياً حوالي مليون و500 ألف نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.