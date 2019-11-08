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    المبعوث الدولي إلى سوريا يعلن موعد المشاورات المقبلة للجنة الدستورية

    02:48 م الجمعة 08 نوفمبر 2019
    المبعوث الدولي إلى سوريا يعلن موعد المشاورات المقبلة للجنة الدستورية

    جير بيدرسون

    القاهرة – (مصراوي):

    أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا جير بيدرسون، اليوم الجمعة، أن هناك جولة أخرى من المشاورات ستعقدها اللجنة الدستورية بشأن سوريا في 25 من نوفمبر الجاري.

    وقال بيدرسون في مؤتمر صحفي عقده في أعقاب محادثات اليوم، إن النقاشات كانت جيدة وعميقة بشأن اللجنة الدستورية التي تهدف إلى تلبية تطلعات الشعب السوري.

    وأضاف أن ما تتوصل إليه اللجنة الدستورية ليس كافيا، موضحًا أن الأمر يحتاج إلى تطور في الوضع الميداني لحل الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011.

    جير بيدرسون سوريا الأزمة السورية

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