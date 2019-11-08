روسيا : اعتقال خلية لتمويل داعش في سوريا

موسكو- (د ب ا):

أوقف جهاز الأمن الاتحادي الروسي أفراد خلية تمويل تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، جمعوا في جمهورية داغستان الروسية ما لا يقل عن 10 ملايين روبل للمسلحين في سوريا.

وقال جهاز الأمن في بيان نشرته قناة"روسيا اليوم" اليوم الجمعة: "بناء على تعليمات رسل داعش ، عكف أفراد الخلية على خلق منظومة مالية لرفد أنشطة منظمة إرهابية دولية، وجمعوا من أجلها ما لا يقل عن 10 ملايين روبل".

وتم اعتقال اثنين من أفراد هذه الجماعة الإجرامية قاما بتحويل الأموال إلى المسلحين في سورية عبر أنظمة الدفع والبطاقات المصرفية.

وذكر البيان "أثناء التفتيش صودرت لدى المحتجزين وسائل اتصال ودفع وشيكات، وغير ذلك من أدلة تدينهم".

كان جهاز الأمن الاتحادي الروسي قد اعلن في وقت سابق عن إحباط عملية تحويل أكثر من 6 ملايين روبل إلى تنظيم "داعش" في سوريا تم جمعها في تسعة كيانات روسية تحت ستار تخصيصها للأعمال الخيرية.