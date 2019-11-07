  • عاجل:"رياح وشبورة كثيفة".. تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هيثم أحمد زكي الإسكان الاجتماعي عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان منتدى إعلام مصر محاكمة راجح مقتل البغدادي

    قائد "قسد": مهمة الأمم المتحدة حماية المدنيين وليس في التطهير العرقي

    10:16 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    قائد "قسد": مهمة الأمم المتحدة حماية المدنيين وليس في التطهير العرقي

    قوات سوريا الديمقراطية

    سوريا - (أ ش أ)

    قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، إن مهمة الأمم المتحدة، تكمن في حماية السكان المحليين، وليس المشاركة في مشاريع التطهير العرقي.

    وأضاف عبدي، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش حول إمكان إنشاء لجنة لدراسة اقتراح تركيا تشييد تجمعات سكانية في مناطق الاحتلال التركي، تعتبر بمثابة تواطؤ خطير من الأمم المتحدة مع سياسة الإبادة الجماعية".

    وكان جوتيرش التقى - في وقت سابق - مع الرئيس رجب طيب أردوغان في اسطنبول، وجاء في بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة، أن أردوغان قدم لضيفه خطة تركية للمناطق الجديدة، التي ستخصص لعودة اللاجئين السوريين.

    هذا المحتوى من

    قوات سوريا الديمقراطية الأمم المتحدة سوريا

    الخبر التالى:

    تعزيزات أمنية في القيروان التونسية قبل احتفالات المولد النبوي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان