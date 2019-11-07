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    مسؤول أمريكي: تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة البحرية حاجة ملحة

    07:51 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    مسؤول أمريكي: تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة البحرية حاجة ملحة

    علم امريكا

    البحرين - (أ ش أ)

    قال قائد البحرية في القيادة الوسطى الأمريكية الأميرال البحري جيمس ميلاي إن تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة البحرية كان حاجة ملحة، بسبب التهديدات المتزايدة لأمن الملاحة في الممرات المائية.

    وأضاف ميلاي، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الخميس، أن الهجمات على السفن التجارية في الممرات المائية التجارية، نفذتها دول تعمل في الخفاء وتوظف الغموض وسياسة الإنكار المستمر لأي مسؤولية عن الضرر الذي تلحقه بأمن الملاحة البحرية.

    وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مايو الماضي، حين شددت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الإيراني الحيوي، ردا على تلك التجاوزات.

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    الملاحة البحرية أمريكا جيمس ميلاي

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