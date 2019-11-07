بلومبرج: قمة ترامب وشي ربما تعقد في ديسمبر خارج الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني، شي جين بينج، ربما لا يتمكنان من توقيع اتفاق تجاري جزئي حتى كانون أول/ديسمبر ، وأنه تم استبعاد مكانين في الولايات المتحدة لعقد اجتماعهما الذي طال انتظاره.

جاء ذلك حسبما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع دون الكشف عن هويته.

ويحاول الجانبان التفاوض حول اتفاق تجاري محدود ترفع الولايات المتحدة بموجبه بعض الرسوم عن الواردات الصينية في مقابل استئناف الصين شراء السلع الزراعية الأمريكية ومنتجات أخرى.

وكان من المتوقع أن يتخذ الرئيسان خطوة نحو حل ذلك النزاع التجاري قبيل الانتخابات الأمريكية 2020 خلال قمة دولية في تشيلي هذا الشهر، لكن القمة تأجلت بسبب المظاهرات في العاصمة التشيلية سانتياجو.