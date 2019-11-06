مقتل 125 متظاهرًا وإصابة 8459 آخرين في احتجاجات العراق

بغداد - (د ب ا)

أفادت إحصائية للمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق مساء اليوم الأربعاء أن 125 متظاهرًا قتل في بغداد وأصيب 8459 آخرين جراء أعمال العنف التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ انطلاقها في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وحتى الان.

وأوضحت الإحصائية أن أعمال العنف التي رافقت المظاهرات في ساحة الأحرار أسفرت عن اختطاف 3 أطباء من قبل مجهولين.

وأشارت الإحصائية إلى أن ضحايا وجرحى المظاهرات، جاءت على خلفية استخدام القوات العراقية العنف والرصاص الحي والغاز المسيلة للدموع.

من جانب آخر، اكتظت ساحة التحرير ببغداد وساحات التظاهر في محافظات بابل والبصرة وكربلاء والنجف والديوانية وميسان وواسط والناصرية بعشرات الالاف من المتظاهرين، حاملين أعلام العراق ويهتفون بشعارات تدعو لاسقاط الحكومة العراقية وتشكيل حكومة جديدة.

وبحسب شهود عيان فإن القوات العراقية عززت انتشارها في محيط الأبنية الحكومية ومبنى البنك المركزي العراقي، وجميع المصارف خوفا من وصول المتظاهرين إليها.

وأكد متظاهرون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أن" شعار المظاهرات في بغداد والمحافظات، مركزي غير قابل للمساومة، وهو إسقاط الحكومة وحل البرلمان وإعادة كتابة الدستور ومحاسبة المتورطين بإراقة دماء المتظاهرين".

وتشهد شوارع بغداد والمحافظات إجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع للقوات الأمنية رغم اتساع حالة توافد العراقيين للتواجد في ساحة التظاهر كتقليد يومي والبقاء فيها حتى ساعات الفجر.