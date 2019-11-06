واشنطن تدعو المسؤولين اللبنانيين لتسهيل تشكيل حكومة جديدة

واشنطن - (أ ش أ):

دعت وزارة الخارجية الأمريكية المسؤولين اللبنانيين لتسهيل تشكيل حكومة جديدة.

ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية دون المزيد من التفاصيل.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.