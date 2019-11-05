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    بن زايد يثمن جهود السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض

    05:48 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    بن زايد يثمن جهود السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض

    الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

    صنعاء - (د ب أ)

    ثمن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى اتفاق الرياض.

    وقال بن زايد، عقب توقيع اتفاقية الرياض: "نتمنى أن يعم السلام في ربوع اليمن".

    من جانبه هنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، العاهل السعودي بمناسبة توقيع اتفاق الرياض

    ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء على اتفاق الرياض.

    وجرت مراسم التوقيع بحضور ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

    وقال الأمير محمد بن سلمان في الكلمة الافتتاحية أن الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

    وأضاف أن الاتفاق سيكون فاتحة جديدة لاستقرار اليمن، منوها بما قدمته الإمارات من تضحيات.

    وأكد "أن شغلنا الشاغل هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية".

    يذكر أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي قد توصلا قبل أكثر من اسبوع إلى الاتفاق برعاية السعودية لحل الوضع المتوتر بين الطرفين جنوبي البلاد.

    وبموجب هذا الاتفاق ستعود الحكومة اليمنية إلى ممارسة نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن، على أن يتم دمج كافة المكونات العسكرية والأمنية، بما فيها التابعة للمجلس الانتقالي، ضمن قوام وزارتي الدفاع والداخلية.

    كما اتفق الطرفان على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، قوامها 24 وزيراً.

    وكانت قوات المجلس الانتقالي قد سيطرت في أغسطس الماضي، على مقر الحكومة المؤقت مدينة عدن، إضافة إلى مناطق جنوبية أخرى، بعد معارك اندلعت بين قوات الطرفين، خلفت قتلى وجرحى.

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