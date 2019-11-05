بن زايد في الرياض لحضور مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

القاهرة- (مصراوي):

وصل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء، العاصمة السعودية الرياض لحضور مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي ترعاه المملكة.

توقع الحكومة الشرعية اليمنة والمجلس الانتقالي الجنوبي رسمياً على الاتفاق، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، حسبما نقلت قناة العربية الإخبارية.

بالإضافة إلى ولي عهد أبوظبي، من المُقرر حضور عدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية توقيع الاتفاق.

ويؤسس الاتفاق، الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.

الاتفاق ينص ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

ومن المبادئ الأساسية التي سينص عليها الاتفاق، حسبما أوضحت العربية، الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، وقف الحملات الإعلامية المسيئة، توحيد الجهود تحت قيادة التحالف لإنهاء انقلاب الحوثي، مواجهة تنظيمي القاعدة وداعش، تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، مشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي.