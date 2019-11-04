جورباتشوف: التوترات بين روسيا والغرب تمثل " خطرا كبيرا"

لندن- (د ب ا):

حذر ميخائيل جورباتشوف اخر زعيم للاتحاد السوفييتي سابقا في حوار بث اليوم الاثنين من أن التوترات بين روسيا والدول الغربية واحتمالية تخلي الجانبين عن معاهدات الأسلحة النووية تمثل " خطرا كبيرا".

وكان جورباتشوف قد حاز على جائزة نوبل للسلام عام 1990 عن " دوره الرائد في عملية السلام" التي أدت لسقوط جدار برلين و انتهاء الحرب الباردة" بصورة سلمية".

وقال جورباتشوف لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لدى سؤاله ما إذا كانت التوترات الأخيرة سوف تؤدي لاندلاع مواجهة " طالما أن أسلحة الدمار الشامل موجودة، وبصورة رئيسية الأسلحة النووية، فان الخطر كبير".

وأضاف" على جميع الدول إعلان أنه يجب تدمير الأسلحة النووية، من أجل إنقاذ أنفسنا وكوكبنا".

وعلى الرغم من أن الكثير من المحللين قالوا إن الحرب الباردة انتهت عقب انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، إلا أن جورباتشوف قال إن المناخ بين روسيا والغرب مازال" فاترا، ولكن مازال يشير للحرب".

وأضاف" أنظروا ماذا يحدث، هناك اشتباكات في أماكن مختلفة، هناك إطلاق نار. يتم إرسال طائرات وسفن هنا وهناك وفي كل مكان" موضحا" هذا ليس الوضع الذي نريده".

وأشار جورباتشوف إلى أن مبدأه في 1990، خلال حركة ألمانيا الشرقية الذي أدى لسقوط جدار برلين كان" لا يجب أن يكون هناك حمام دماء".

وأضاف" لا نستطع أن نسمح بذلك على خلفية قضية بمثل هذا الحجم بالنسبة لألمانيا وبالنسبة لنا ولأوروبا وللعالم أجمع" موضحا" لذلك أعلنا أننا لن نتدخل".