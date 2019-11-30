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العاهل السعودي يعزي رئيس الكونغو في ضحايا فيضانات كينشاسا

06:56 م السبت 30 نوفمبر 2019
العاهل السعودي يعزي رئيس الكونغو في ضحايا فيضانات كينشاسا

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان

الرياض - (أ ش أ):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا.

وأعرب الملك سلمان - في برقيته حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس - عن أحر التعازي وصادق المواساة للرئيس تشيسكيدي ولأسر الضحايا ولشعب الكونغو.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقية عزاء مماثلة للرئيس تشيسكيدي.

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Asha
سلمان بن عبد العزيز جمهورية الكونغو فيضانات كينشاسا فيضانات السعودية
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