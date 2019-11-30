العاهل السعودي يعزي رئيس الكونغو في ضحايا فيضانات كينشاسا

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان

الرياض - (أ ش أ):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا.

وأعرب الملك سلمان - في برقيته حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس - عن أحر التعازي وصادق المواساة للرئيس تشيسكيدي ولأسر الضحايا ولشعب الكونغو.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقية عزاء مماثلة للرئيس تشيسكيدي.