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رئيس الوزراء العراقي: استقالتي ضرورية لإنهاء الأزمة الحالية

05:50 م السبت 30 نوفمبر 2019
رئيس الوزراء العراقي: استقالتي ضرورية لإنهاء الأزمة الحالية

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

القاهرة - (مصراوي)

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، إن استقالته ضرورية لإنهاء الأزمة التي يعيشها العراق منذ أكثر من شهرين.

وأضاف عبدالمهدي، في كلمة ملتفزة نقلتها شبكة "سكاي نيوز" عربية، أن الحكومة تأسست في ظل ظروف صعبة وجاءت كحكومة إنقاذ، متابعًا أن الحكومة أنجزت الكثير على صعيد العلاقات الخارجية لدعم الاقتصاد.

ودعا رئيس الحكومة العراقية، الشعب العراقي إلى تقييم التطورات الإيجابية في البلاد خلال السنوات الماضية.

وقال إن هناك مخربين مندسين وسط المتظاهرين السلمين، سعوا إلى نشر الفساد.

وكان عبدالمهدي قد تقدم باستقالته في وقت سابق من اليوم، إلى البرلمان، بسبب استمرار الاحتجاجات العارمة في العراق المطالبة باستقالته ورحيل الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة وتعديل الدستور العراقي الحالي، وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف من المتظاهرين وقوات الأمن.

رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي احتجاجات العراق

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