أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب في مطار ببرلين

11:16 ص السبت 30 نوفمبر 2019
إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب في مطار ببرلين

مطار برلين شونيفيلد الألماني

شونيفيلد (ألمانيا)- (د ب أ):

أبطل خبراء المفرقعات مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في مطار شونيفيلد بالعاصمة الألمانية برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة، صباح السبت، إن خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول القنبلة ليلة الجمعة- السبت، دون تعقيدات.

وعقب العثور على القنبلة، توقفت حركة الطيران في المطار، ظهر أمس الجمعة، لمدة ساعة تقريبًا.

وبحسب بيانات المطار، أعيد توجيه ست طائرات إلى مطار تيجل، في برلين أيضا خلال فترة التوقف، وإرجاء إقلاع 6 طائرات أخرى، وتم اكتشاف القنبلة خلال أعمال رصف لأجزاء من أحد الطرق بالمطار.

ووفقا لهيئة إزالة مخلفات الأسلحة، فإن منطقة براندنبورج، التي تقع فيها برلين، تحتوي على أكثر كميات من الذخيرة التي تعود إلى الحرب العالمية في البلاد، حيث تعتبر الهيئة حوالي 350 ألف هيكتار مثقلة بهذه المخلفات الخطرة.

مطار شونيفيلد الحرب العالمية الثانية برلين ألمانيا

الخبر التالى:

تظاهرات في ألمانيا للمطالبة بالتخلي الفوري عن الفحم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"التخفيض يبدأ غداً".. ننشر الأسعار الجديدة للسلع التموينية (20 صنفًا)