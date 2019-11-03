شهادات أمريكية: أوكرانيا مسؤولة عن اختراق بريد الحزب الديمقراطي

واشنطن- (أ ف ب):

نشرت وزارة العدل الأمريكية وثائق أظهرت أن أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية قال عام 2016 إن أوكرانيا، وليس روسيا، مسؤولة عن اختراق إلكتروني طال الحزب الديمقراطي.

وبحسب شهادة أدلى بها ريك جيتس، مساعد المدير السابق لحملة ترامب، أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن بول مانافورت مدير الحملة آنذاك كان يقول لمساعديه إن اختراق البريد الإلكتروني للحزب الديموقراطي "كان على الأرجح عمل الأوكرانيين، وليس الروس".

وأوضح أن المسؤولين عن حملة ترامب قالوا إنهم مقتنعون بأن كييف تدبرت الأمر بشكل يتيح إلصاق التهمة بروسيا.

والوثائق التي نُشرت السبت أظهرت أيضاً أنّ ترامب وكبار مستشاريه وأفرادًا من أسرته ناقشوا مرارًا كيفية وضع اليد على رسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها ويكيليكس.

وفي يوليو 2016 ، بدأ موقع ويكيليكس نشر الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني للحزب الديموقراطي. وقالت الاستخبارات الأمريكية لاحقًا إنّ تلك الرسائل تمّ الحصول عليها من خلال جواسيس روس وأُرسِلَت بعد ذلك إلى ويكيليكس.

واشتدّ خطر آلية العزل التي تهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، مع قيام مجلس النواب بالتصويت على إجراء حاسم سيفتح مرحلة جديدة في التحقيق بشأن الفضيحة الأوكرانية، إذ يجيز استجواب الشهود في جلسات علنية.

وفور التصويت ندد ترامب على تويتر بـ"أكبر حملة مطاردة سياسية في التاريخ الأمريكي".

وقررت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي في 24 سبتمبر أن تسلك بحزبها طريق "آلية العزل" المحفوفة بالمخاطر، بعد كشف معلومات عن اتصال هاتفي أجراه ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الصيف.

وطلب الرئيس الأمريكي خلال المكالمة من نظيره التحقيق بشأن خصمه الديموقراطي جو بايدن وأعمال ابنه هانتر بايدن في أوكرانيا، وفق ما يُعلنه خصوم ترامب الديمقراطيون.