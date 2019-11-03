نقابات عمالية بريطانية تشجب الحصار الأمريكي لكوبا

هافانا - (أ ش أ):

شجب ممثلون لنقابات عمالية بريطانية اليوم السبت، الحصار أحادي الجانب الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ أكثر من 50 عاما.

ونسبت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) - في نسختها باللغة الانجليزية - إلى لين ماكلوسكي الأمين العام لنقابة (يونايت) التجارية البريطانية الأيرلندية قوله في مؤتمر للتضامن مع كوبا نظمته النقابات العمالية البريطانية "كيف للولايات المتحدة أن تحاضرنا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بينما تواصل حصارها غير القانوني لكوبا".

وبعد أن أشار إلى أن كوبا تواجه هجوما اقتصاديا غير مسبوق شدد الزعيم النقابي على أن هذا الإجراء أحادي الجانب الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ عام 1962 كلف الشعب والحكومة الكوبية مئات المليارات من الدولارات.

من جانبه استنكر برنارد ريجان الأمين العام السابق للنقابة الوطنية للمُعلمين في المملكة المتحدة الخسائر الاقتصادية الضخمة التي تكبدتها كوبا نتيجة للحصار الأمريكي.

وسلط ريجان الضوء على الضغوط التي تُمارسها واشنطن الآن للحيلولة دون وصول النفط الفنزويلي إلى الجزيرة.

واتفق المتحدثون في المؤتمر على أنه رغم العداء المتنامي والضغوط من الولايات المتحدة ما زالت كوبا تتضامن مع دول العالم. وأشاد المجتمعون بإيفاد كوبا أطباء إلى الدول التي تعاني من كوارث طبيعية أو أوبئة مثل الإيبولا.