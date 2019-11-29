الفلبين تستعد لإعصار "كاموري" القوي

مانيلا- (د ب أ):

حث مسؤولو الدفاع المدني في الفلبين اليوم الجمعة المواطنين على التأهب لإعصار قوي ينطلق باتجاه الساحل الشرقي للبلاد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان أن إعصار "كاموري" كان مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 140 كيلومترا في الساعة وزوابع بسرعة تصل إلى 170 كيلومترا في الساعة، فيما كان يتحرك باتجاه البلاد.

وأضاف المكتب "من المحتمل أن تشتد حدة إعصار، كاموري، خلال فترة التوقعات. واشتداد الإعصار ليتحول إلى إعصار قوي أمر أقل احتمالا تلك المرة، لكن ليس مستبعدا".

ودعا مكتب الدفاع المدني المسؤولين المحليين والسكان في منطقة بيكول شرق البلاد ومنطقتي "لوزون" والعاصمة مانيلا شمالي البلاد إلى البدء في اتخاذ إجراءات احترازية قبل إعصار، كاموري.

وقال ريكاردو جالاد، المسؤول الإداري لمكتب الدفاع المدني "لا يمكننا أن نترك تلك العاصفة للاحتمالات. دعونا نعزز جهود الاستعداد على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية".

وأضاف "لقد نصحنا أيضا السكان المتضررين بأن يتوقعوا عمليات إجلاء محتملة وقائية واتخاذ إجراءات احترازية".

ومن المتوقع أن يصل إعصار "كاموري" إلى البلاد غدا السبت، وسوف يتسبب في سقوط أمطار غزيرة الأسبوع المقبل في مانيلا والأجزاء الوسطى من إقليم لوزون، حيث ستقام دورة ألعاب جنوب شرق آسيا .

وسيتم افتتاح الدورة ذات الرياضات المتعددة غدا السبت في حلبة شمال مانيلا مباشرة.