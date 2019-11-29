واشنطن تدعو كوريا الشمالية لتجنب الاستفزازات بعد تجربة إطلاق قذائف صاروخية

واشنطن - (أ ش أ):

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا الشمالية إلى تجنّب الاستفزازات والامتثال للالتزامات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن الدوليّ، وذلك بعد إعلان سول أنّ كوريا الشماليّة أطلقت أمس قذيفتَين لم تحدّد طبيعتهما.

وذكرت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - "أنّها على عِلم بالتقارير" المتعلّقة بعمليّة إطلاق القذيفتين"، داعية بيونج يانج إلى تجنّب الاستفزازات و الامتثال للالتزامات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن الدوليّ وإلى العودة للمفاوضات لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل.

وتزامنت عمليّة الإطلاق الجديدة مع عطلة عيد الشّكر في الولايات المتّحدة، فيما لا تزال المحادثات النوويّة بين بيونج يانج وواشنطن مجمّدة.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أمس أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين مما يقدر بأنها قاذفة صواريخ متعددة الفوهات من "يونيبو" شرق البلاد نحو البحر الشرقي.

ويمثل هذا الاختبار التجريبي الثالث عشر للأسلحة الذي أجرته كوريا الشمالية هذا العام، والاختبار الرابع لنظام إطلاق الصواريخ كبيرة الحجم، والذي يقدر بأن يبلغ قطره 600 ملليمتر.

ومن جهتها، أعربت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية عن أسفها الشديد إزاء سلسلة إطلاق المقذوفات، قائلة إن ذلك لن يساعد على تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.