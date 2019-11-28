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"ايه بي سي نيوز": ترامب يزور أفغانستان للاحتفال مع القوات الأمريكية بعيد الشكر

10:38 م الخميس 28 نوفمبر 2019
"ايه بي سي نيوز": ترامب يزور أفغانستان للاحتفال مع القوات الأمريكية بعيد الشكر

دونالد ترامب

كابول - (أ ش أ)

كشفت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية الليلة أن زيارة الرئيس دونالد ترامب المفاجئة اليوم الى أفغانستان تأتي في اطار رغبته في مشاركة القوات الأمريكية هناك الإحتفال بعيد الشكر.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن ترامب وصل الى قاعدة باجرام الجوية في تمام الساعة الثامنة ونصف بالتوقيت المحلي بأفغانستان وقضى هناك أكثر من ساعتين ونصف وسط اجراءات مشددة ضربت حول الصحفيين لمنع اذاعة أخبار الزيارة وابقائها قيد السرية من أجل تأمين سلامته.

وأشارت الشبكة الى أن زيارة ترامب الى كابول تأتي بعد أكثر من شهرين من اعلانه قطع مفاوضاته بشكل مفاجيء أيضا مع حركة طالبان الأفغانية المتمردة إثر وقوع انفجار في كابول أسفر عن مصرع 12 شخصا من بينهم جندي أمريكي.

وكان ترامب وقرينته قد قاما بزيارة مماثلة للقوات الأمريكية في العراق ليلة عيد الكريسماس العام الماضي.

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