شرطة كربلاء: إصابة عددًا من أفراد الأمن في اشتباكات مع المتظاهرين

القاهرة - (مصراوي)

أكد موقع "السومرية نيوز" العراقي، إصابة عددًا من قوات الأمن في هجوم لمحتجين وسط كربلاء، مساء الخميس.

وأعلنت قيادة شرطة كربلاء، عن إصابة أفراد من قواتها في هجوم برمانتين هجوميتين ألقيا من وسط المتظاهرين على قوات الأمن المتمركزة في حي البلدية وسط كربلاء.

ويشهد العراق للشهر الثالث على التوالي، احتجاجات عارمة بشتى المحافظات للمطالبة بإسقاط الحكومة، وتعديل الدستور وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء التبيعة لأي دولة، وأسفرت الاحتجاجات وفقًا للأرقام الموثقة عن مقتل أكثر من 320 متظاهرًا وإصابة الآلاف.

وازدادت حدة المواجهات اليومين الماضيين، عقب حرق متظاهرون للقنصلية الإيرانية في محافظة النجف العراقية، وفرضت قوات الأمن حظرًا للتجوال بالنجف والناصرية، وطوقت المحافظيتن بتعزيزات أمنية مشددة.