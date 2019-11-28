أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

العراق: لم نستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في بغداد

03:33 م الخميس 28 نوفمبر 2019
العراق: لم نستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في بغداد

احتجاجات العراق

بغداد - (د ب أ):

أفاد بيان عسكري عراقي اليوم الخميس بان مناطق التظاهر في ساحات التحرير والخلاني ومناطق السنك والطيران مازالت تشهد أعدادا كبيرة من المتظاهرين بشكل سلمي دون حدوث أي احتكاك مع القوات الأمنية.

وقال بيان لقيادة عمليات بغداد ، في بيان صحفي ، إن القوات العراقية تتعامل مع المتظاهرين وفق إجراءات قانونية ولم تستخدم الرصاص الحي تجاه المتظاهرين منذ الخامس والعشرين من الشهر الجاري وحتى ضد المندسين الذين يعتدون على القطعات الأمنية ويقومون بعمليات حرق وتخريب.

وتشهد ساحات التظاهر في بغداد وتسع محافظات جنوبية احتجاجات منذ 35 يوما وبشكل متواصل للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان وإعادة بناء العملية السياسية من جديد.

احتجاجات العراق العراق المتظاهرين القوات العراقية

الخبر التالى:

هزة أرضية جديدة تزيد من الهلع في مدينة دوريس في ألبانيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الطيران": منع سفر المعتمرين إلى السعودية بدون "الباركود"