العراق: لم نستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في بغداد

بغداد - (د ب أ):

أفاد بيان عسكري عراقي اليوم الخميس بان مناطق التظاهر في ساحات التحرير والخلاني ومناطق السنك والطيران مازالت تشهد أعدادا كبيرة من المتظاهرين بشكل سلمي دون حدوث أي احتكاك مع القوات الأمنية.

وقال بيان لقيادة عمليات بغداد ، في بيان صحفي ، إن القوات العراقية تتعامل مع المتظاهرين وفق إجراءات قانونية ولم تستخدم الرصاص الحي تجاه المتظاهرين منذ الخامس والعشرين من الشهر الجاري وحتى ضد المندسين الذين يعتدون على القطعات الأمنية ويقومون بعمليات حرق وتخريب.

وتشهد ساحات التظاهر في بغداد وتسع محافظات جنوبية احتجاجات منذ 35 يوما وبشكل متواصل للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان وإعادة بناء العملية السياسية من جديد.