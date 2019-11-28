الهجرة العراقية تعلن عودة 91 لاجئًا عراقيًا من تركيا

بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عودة 91 لاجئًا عراقيًا من تركيا إلى مناطق سكناهم في العراق.

وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة بالوزارة طالب دوسة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس: " إن الوزارة نقلت 91 لاجئًا عراقيًا من تركيا برًا عبر منفذ (إبراهيم الخليل) التابع إلى قضاء (زاخو) بمحافظة (دهوك) بالتعاون مع وزارة النقل؛ لإيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية في البلاد".

وأضاف دوسة: "أن اللاجئين كانوا متواجدين في المحافظات التركية (أنقرة - سامسون - جروم)، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برنامجها (العودة الطوعية المجانية) اللاجئين العراقيين المتواجدين في دول الجوار.